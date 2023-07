Parco dei dinosauri per due mesi a Castel di Sangro

Un viaggio nella preistoria in riva al Sangro: sbarca a Castel di Sangro (L'Aquila) 'Jurassic Sangro', parco caratterizzato dalla riproduzione di trenta esemplari di dinosauri a grandezza naturale con un sistema mobile e sonoro di ultima generazione in grado di proporre suoni e movimenti.

Si tratta di attrazioni giurassiche, didascalie e musiche che ricostruiranno le affascinanti atmosfere e ne racconteranno la storia, all'interno di un'ampia area verde recintata, accanto al Parco Avventura, tra piste ciclabili, aree giochi, attrezzate e impianti sportivi. Il parco sarà inaugurato sabato 15 luglio il 'Jurassic Sangro', e sarà in funzione fino al prossimo 15 settembre.

"È motivo di soddisfazione esser riusciti a portare a Castel di Sangro, per la prima volta, quello che viene definito il parco più grande del centro sud Italia, che per due mesi accoglierà non solo gli appassionati dei giganti giurassici, ma tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata speciale all'insegna del divertimento e della conoscenza - spiega il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell'Aquila -.Puntiamo ad incrementare il turismo anche attraverso un viaggio nella storia e preistoria, continuando a rendere sempre più completa e dinamica la nostra offerta turistica".

Caruso sarà presente al taglio del nastro insieme alle istituzioni e alle associazioni locali per dare il via a quella che si annuncia "l'attrazione più originale dell'estate castellana". (ANSA).