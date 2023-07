Nuovo Basket Aquilano ai Internazionali Giochi Giovanili

(ANSA) - L'AQUILA, 08 LUG - Il Nuovo Basket Aquilano, componente ufficiale della Federazione Internazionale Sport Educativi (Ficep), rappresenterà l'Italia nel basket alla 73/a edizione dei Giochi Internazionali Giovanili, da sempre riservati alla categoria Under 17, che si svolgerà dal 10 al 16 luglio in Francia, nello splendido scenario di Dunkerque.

Grande soddisfazione per la formazione aquilana che potrà rappresentare l'Abruzzo e l'Italia in una manifestazione nata nel 1948. Il Nuovo Basket Aquilano sarà in campo per la prima gara martedi 11 luglio contro il Portogallo, per poi replicare il giorno dopo contro l'Austria, per provare ad entrare nel challenge round riservato alla lotta per il titolo finale. La spedizione francese, che si svolgerà con il patrocinio della Fondazione Carispaq, sarà composta da Alessandro Bentivoglio, Mattia Pettinari, Roberto Andreucci, Lorenzo Ferrante, Matteo Serpetti, Stefano Castri, Alessandro Del Bene, Pietro Alfonsetti, Luca Bazzucchi, Luca Olivieri, Giulio Santantonio e Lorenzo Santomaggio. Il Nuovo Basket Aquilano poi in autunno si tufferà nel nuovo campionato dopo la storica promozione in serie B. (ANSA).