'Go Abruzzo Fest', concerto all'alba con l'arpista Sacchi

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 08 LUG - Con il concerto dell'arpista Floraleda Sacchi, una delle interpreti più apprezzate di questo incantevole strumento, all'alba di domenica 9 luglio ore 5.15, in Largo Nicola da Guardiagrele, entra nel vivo la nona edizione del GO Abruzzo Festival di Guardiagrele (Chieti), dopo l'anteprima di grande successo l'11 giugno con il concerto del grande Uto Ughi.

Sacchi si esibirà in 'Consonanze' di Johann Sebastian Bach: Preludio Bwv 865. Ryuichi Sakamoto: Lost Theme, Solitude; J.S.

Bach / C. Saint-Saens: Andante da Sonata II per violino Bwv1003; Johann Johannsson: The Theory of Everything Suite; Alexina Louie: From the Eastern Gate (Cerimonial Music, On Impermanence, The Mandarins); Ryuichi Sakamoto: High Heels (Tacones Lejanos); Isaac Albéniz: Asturias da Suite española op. 47; Alphonse Hasselmans: Gitana Op. 21.

L'edizione 2023 del festival di Guardiagrele, sempre sotto la direzione artistica di Maurizio Colasanti, presenta un ricco e vario cartellone estivo, che proseguirà la sera di sabato 15 luglio, ore 21, con due capolavori barocchi. La celebre 'Cantata del Caffè' di Johann Sebastian Bach, una delle poche profane del compositore e 'La Gloria e Imeneo' di Antonio Vivaldi, una serenata scritta per le nozze di Luigi XV con la principessa polacca Maria Leszczynska e rappresentata la prima volta a Venezia nel 1725. La Gloria: Svitlana Melnyk e Imeneo: Antonella Carpenito, maestri di cembalo: Ivana Francisci - Michele Nataleil. Dirige l'orchestra Benedetto Marcello, il maestro Jan Milosz Zarzycki e la regia è di Veronica Pace originaria di Chieti. Parteciperanno i giovani cantanti dell'opera studio, diretta da Susanna Rigacci. Entrambe le opere vedranno, nella splendida cornice del chiostro di San Francesco a Guadiagrele.

(ANSA).