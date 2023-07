Fuoristrada rovinano i sentieri, scattano i divieti

(ANSA) - INTRODACQUA, 08 LUG - L'utilizzo di mezzi come fuoristrada, quad, enduro fuori carreggiata sta danneggiando le strade di accesso ai rifugi ed alle pendici del monte Genzana lato di Sant'Antonio nonché lato Valle di Cutri, costringendo il sindaco di Introdacqua, Cristian Colasante, ad adottare l'ordinanza attraverso la quale viene istituito "il divieto assoluto di percorrere strade al di fuori di quelle individuate su mappe ufficiali".

I fuori pista compiuti dai mezzi non autorizzati hanno creato nell'ultimo periodo smottamenti e spostamenti notevoli di terra che durante le piogge bloccano la carreggiata esistente. I trasgressori all'ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa che oscilla tra i 50 e i 500 euro. "Non un divieto ai fuoristrada nè una chiusura dell'arteria - commenta il sindaco - ma è un intervento a tutela tanto dell'area quanto degli automobilisti e della sicurezza". (ANSA).