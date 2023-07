Festival di danza 'I Cento Passi', apre 'Lago dei Cigni'

(ANSA) - L'AQUILA, 08 LUG - Sviluppo sostenibile, sociale ed ecologica, sono i temi del festival di danza 'I Centi Passi', che si svolgerà all'Aquila dal 21 luglio al 18 settembre 2023.

Il festival è stato presentato nella sala 'Caduti di Nassirya' di Palazzo Madama, sede del Senato a Roma, alla presenza delle due direttrici artistiche Loredana Errico e Amalia Salzano, il senatore Guido Quintino Liris , Mvula Sungani Consigliere del MiC per la Danza, Roberto Santangelo vicepresidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo, Domenico Barbuto segretario generale Agis e l'étoile internazionale Liliana Cosi.

"Un Festival è sempre una festa popolare una celebrazione del vivere insieme per condividere nuove esperienze artistiche" hanno dichiarato Errico e Salzano presentando un ricco programma di danza classica e moderna.

Apertura con 'Il lago dei Cigni', il 24 luglio ore 21:30, sul palco della Scalinata di San Bernardino all'Aquila. "Uno spettacolo complesso e raro da vedere in Italia. Un plauso al Teatro dei 99 per il coraggio di affrontare questa sfida artistica", ha detto Cosi, che parteciperà con la Compagnia Nbc di Reggio Emilia. Nel cartellone spicca la data del 2 agosto con 'Una noce con Sergio Bernal', con protagonista la star internazionale spagnola. Lo spettacolo è prodotto da Daniele Cipriani Entertainment Roma-Madrid.

"La cultura è al centro dell'agenda di governo", ha detto il senatore Liris, "Questo Festival rappresenta uno strumento per rendere la cultura più fruibile alla gente". " Dopo tre anni il Festival è consolidato, è nato come un progetto speciale, ma ha avuto il riconoscimento dal Ministero e della nostra Regione", ha detto Santangelo. Il tema della sostenibilità ambientale è attuale, vista anche la presenza del Festival nell'intero territorio della Comunità Montana "Montagna di L'Aquila".

Tra le attività del Teatro dei 99 in tema ambientale va ricordato lo spettacolo: 'La storia di Gaia' a cura della compagnia Abruzzo Danza e Spettacolo con i testi di Paolo Logli, realizzato in collaborazione con l'Asm SpA l'Aquila, in attuazione dell'obiettivo 11.4 dell'Agenda 2030, nei comuni aquilani di Montereale, Capitignano, Pizzoli, Campotosto, San Pio delle Camere, Navelli e Fagnano. (ANSA).