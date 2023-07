ANSA/ Incidenti sul Gran Sasso, quattro morti nel 2023

di Paolo Renzetti (ANSA) - PESCARA, 08 LUG - Con l'incidente di questo pomeriggio ai Prati di Tivo, sul versante teramano del Gran Sasso, in cui ha perso la vita un alpinista romano, si allunga il tragico bilancio dei morti sul massicio abruzzese nel 2023: sono quattro le persone decedute in incidenti in quota, di cui tre nello scorso maggio, questi ultimi considerati escursionisti esperti.

Il 7 maggio Fabio Racanella, istruttore alpinista di 52 anni di Orvieto, muore dopo essere caduto per una cinquantina di metri lungo la tortuosa e ripida discesa di Canale Bissolati sul Corno Grande. L'uomo stava svendendo con gli sci da alpinismo dalla vetta del Gran Sasso a quota 2.700 metri.

Il 27 maggio Raffaello Toro (44), di Spoltore e Gianluca Camplone (51), pescarese, muoiono nel corso di una scalata in cordata al Corno Piccolo, nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo, sul versante teramano del Gran Sasso, precipitando dopo un volo di diverse centinaia di metri. Le circostanze di quei incidenti avevano spinto il presidente delle Guide alpine d'Abruzzo, Davide Di Giosafatte a ribadire la pericolosità delle uscite in montagna, in un periodo di forte instabilità meteorologica e del manto nevoso.

Nel pomeriggio è morto il quarto alpinista del 2023 durante l'arrampicata ai Prati di Tivo (Teramo): l'uomo era il primo di cordata insieme ad un altro escursionista lungo la Via Mirka sul Corno Piccolo, sul Gran Sasso: al quarto tiro, per ragioni ignote, è volato giù lungo la parete ed è deceduto dopo essere finito incastrato in una nicchia della parete sottostante.

Il 2022 è ricordato come 'annus horribilis' per le morti in montagna registrate in Abruzzo: nove le persone decedute in 12 mesi, di cui sette a causa di incidenti. Si tratta di un numero che raddoppia la media dei decessi in montagna registrati negli ultimi dieci anni, e supera di una unità il 2019, quando fu registrato il peggior numero di decessi.