Sede a San Salvo e motonave Ermione, Arta potenzia controlli

(ANSA) - SAN SALVO, 07 LUG - Si occuperà del controllo delle emissioni in atmosfera delle sei grandi aziende ubicate sul territorio, nella maggiore zona industriale d'Abruzzo, rispondendo anche all'esigenza di incremento del personale da destinare alle attività dì salvaguardia e tutela dell'ambiente: è la sede operativa dell'Arta, Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, nel distretto sub provinciale di San Salvo (Chieti), i cui nuovi locali sono stati inaugurati alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Per l'area industriale tra Vasto e San Salvo l'Arta effettua circa 60 rapporti mensili di monitoraggio in continuo. "In questa che è la nostra sede più periferica abbiamo a disposizione ingegneri, biologi, geologi, chimici, in grado di effettuare i migliori iter per i processi autorizzativi che saranno presentati ai nostri uffici" ha spiegato il direttore dell'Arta Abruzzo Maurizio Dionisio. Il distretto sarà anche la nuova sede territoriale di "Abruzzo regione del benessere".

Marsilio ha raggiunto San Salvo partendo dal porto turistico di Vasto (Chieti) a bordo della motonave Ermione. "Ringrazio Arta Abruzzo per aver rimesso in piena efficienza la motonave Ermione - ha detto - Acquistata negli anni '90, era rimasta inutilizzata per un lunghissimo periodo. Oggi rappresenta uno dei nostri punti di forza a sostegno delle ricerche e delle analisi per verificare la qualità delle nostre acque e la salute del nostro mare. Uno scafo talmente efficiente che anche Molise e Marche hanno chiesto di poter utilizzare in convenzione".

Si tratta di un battello oceanografico dotato di strumentazioni all'avanguardia per effettuare monitoraggi chimico-fisici, microbiologici e biologici delle acque marine; studi sull'evoluzione geomorfologica dei fondali e sulla dinamica costiera; studi di fattibilità e impatto ambientale di opere marittime.

Tra le attività effettuate con l'impiego della Motonave Ermione: Direttiva Quadro sulla Strategia Marina per il triennio 2021-2023, supporto ad Arpa Molise per le attività di monitoraggio delle acque nel tratto marino antistante la costa regionale nell'ambito dei progetti di monitoraggio marino-costiero e Strategia Marina. (ANSA).