In treno dalla costa al parco regionale Sirente-Velino

(ANSA) - L'AQUILA, 07 LUG - Valorizzare le bellezze dell'Abruzzo osservandole dal finestrino del treno, facendo tappa nelle stazioni ricche di storia, intraprendendo un viaggio sulla strada ferrata che abbraccia il mare alla montagna. È uno degli obiettivi del primo treno 'Dalla Costa al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino', un'iniziativa congiunta tra Regione Abruzzo, Parco Regionale Sirente-Velino e Ferrovie dei Parchi con la Tua. Si parte domenica 9 luglio da Lanciano.

L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa all'Aquila alla presenza del vice presidente della Giunta Emanuele Imprudente con delega ai Parchi e Riserve Naturali, il presidente della Tua Gabriele De Angelis, il direttore della divisione ferroviaria di Tua Enrico Dolfi, il presidente del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino Francesco D'Amore e il responsabile del tour operatore Pallenium Tourism Claudio Colaizzo.

"Voglio ringraziare - ha detto il presidente Tua, Gabriele De Angelis - il sindaco di Fagnano nonché presidente del Parco Sirente Velino Francesco D'Amore che ha proposto quest'idea alla Tua e il direttore della divisione ferroviaria Enrico Dolfi che ha concretizzato la proposta in realtà operativa. La nostra regione, l'Abruzzo, possiede un patrimonio culturale, storico e di tradizioni inestimabile le cui potenzialità possono incrementare. Noi come vettore di trasporto possiamo solo ritenerci soddisfatti perché possiamo contribuire con i nostri mezzi, in questo caso con i nostri treni, a valorizzare il nostro territorio, a mettere a disposizione un vettore che contribuisca a far conoscere ed apprezzare dei posti straordinari".

Il primo viaggio del treno che raggiungerà il Parco Sirente Velino prevede due tappe alle stazioni di Beffi e Campana-Fagnano Alto che permetteranno ai viaggiatori di visitare in minibus e percorsi in e-bike tutte le bellezze del territorio, da Pagliare di Tione alle Grotte di Stiffe, passando per Acciano e i siti dell'Eremo di San Rocco, l'Oratorio di San Pellegrino noto come la 'Cappella Sistina d'Abruzzo', la piazza di Fontecchio e tutte le altre bellezze della zona. (ANSA).