Calcio: amichevole tra Salernitana e Picerno il 23 luglio

(ANSA) - POTENZA, 07 LUG - L'amichevole tra Salernitana (serie A) e Picerno (serie C), prevista per il prossimo 24 luglio a Rivisondoli, in provincia dell'Aquila, è stata anticipata a domenica 23 luglio, sempre a Rivisondoli, con calcio d'inizio alle ore 17. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società lucana. (ANSA).