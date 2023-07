Assalto a portavalori, ss 16 paralizzata nel pescarese

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - Traffico quasi paralizzato lungo la ss 16 tra Pineto e Pescara a causa della chiusura del tratto dell'autostrada A14 per l'assalto ad un furgone portavalori, fallito grazie all'intervento della polizia: migliaia di mezzi si sono riversati lungo la strada statale 16 dove si procede a passo d'uomo.

Traffico in congestione anche lungo la Ss 714 in direzione nord. A rendere problematica la situazione anche le alte temperature. Difficoltà per raggiungere i posti di lavoro da e per Pescara. Al lavoro la polizia locale e la polizia stradale.

(ANSA).