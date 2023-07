Assalto a portavalori, riaperto tratto in direzione sud A14

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - Come comunicato da Autostrade per l'Italia, alle 12 circa sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un assalto a un furgone portavalori durante il quale alcune auto sono state date alle fiamme.

Permane la chiusura del medesimo tratto in direzione Ancona per permettere alla polizia stradale di eseguire le verifiche del caso dopo le quali si procederà con la rimozione dei mezzi e le eventuali necessarie operazioni di ripristino del piano viabile.

Attualmente, in direzione Bari, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano sei chilometri di coda mentre in direzione Ancona, il traffico è bloccato e si registrano due chilometri di coda.

Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita a Pescara ovest, si consiglia di percorrere la ss 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Pescara nord. (ANSA).