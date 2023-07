Assalto a portavalori, riaperto tratto A14 in direzione nord

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione Ancona, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un assalto a un furgone portavalori durante il quale alcune auto sono state date alle fiamme.

Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su una corsia e si registrano due chilometri di coda in direzione Ancona. (ANSA).