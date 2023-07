Scontro ad Alba Adriatica, 17enne in Rianimazione a Pescara

(ANSA) - ALBA ADRIATICA, 06 LUG - Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara dopo essere stato coinvolto, nel tardo pomeriggio, in un incidente stradale accaduto ad Alba Adriatica (Teramo). Il giovane era su uno scooter che si è scontrato con un'auto. Stabilizzato dai sanitari del 118, il diciassettenne è stato trasportato in elisoccorso a Pescara e ora si trova nel reparto di rianimazione. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).