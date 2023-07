Scanno punta sulla prevenzione, visite senologiche gratuite

(ANSA) - SCANNO, 06 LUG - Al via la giornata di screening gratuito per le donne di Scanno, organizzata dall'amministrazione comunale, in collaborazione con il dottore Alberto Bafile. Le prenotazioni, per un massimo di 25 persone, saranno effettuate nel pomeriggio dalle 17 alle 18.30 nella sede del Comune di Scanno. L'appuntamento è per sabato 8 luglio nella Casa comunale. "È un'iniziativa importante che abbiamo voluto rivolgere alle donne nell'ambito delle attività di prevenzione dei tumori al seno" afferma la Consigliera Comunale Tiziana Di Marco, fautrice di questa giornata dedicata alle visite senologiche gratuite. In questo modo Scanno punta sulla prevenzione (ANSA).