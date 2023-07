Pallanuoto, si separano le strade del Pescara e Di Fulvio

(ANSA) - PESCARA, 06 LUG - Con la retrocessione in B si separano le strade del Pescara Pallanuoto e del tecnico Franco Di Fulvio che, dopo tre anni di lavoro insieme, hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro. Mister Franco Di Fulvio era arrivato al timone della prima squadra del Pescara Pallanuoto nel 2020, durante la prima estate del Covid, dopo la mancata iscrizione al campionato di A2, in uno dei momenti più difficili della storia recente. Ha allenato la squadra nelle piscine Nubiana quando Le Naiadi erano chiuse, accompagnando i suoi ragazzi ad Ancona per disputare le partite interne del campionato di serie B, archiviato con la salvezza ottenuta ai play-out. Dopo la sofferenza però è arrivata la grande gioia della stagione successiva, con la cavalcata vincente chiusa a Catania, dove mister Di Fulvio ha riportato il suo Pescara in A2. Una categoria che, nonostante gli sforzi, i biancazzurri non sono riusciti a difendere nell'ultima stagione, conclusa con la sconfitta nel play- out di Padova che ha sancito la retrocessione in serie B.

Una delusione che evidentemente ha pesato nella volontà di entrambe le parti, le quali hanno preferito salutarsi per cercare nuove avventure e nuovi stimoli. "Ringraziamo mister Di Fulvio per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso durante gli anni trascorsi insieme, dove ha dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, il suo attaccamento ai colori biancazzurri - ha spiegato la presidentessa Stefania Scolta - e auguriamo al mister le migliori fortune professionali. Siamo al lavoro per individuare il nuovo allenatore a cui affidare la guida della prima squadra". (ANSA).