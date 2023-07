Calcio, ritiri estivi, Alto Sangro in fermento

(ANSA) - RIVISONDOLI, 06 LUG - Alto Sangro in fermento per i ritiri estivi della Salernitana e del Napoli. I primi ad arrivare, lunedì prossimo, 10 luglio, saranno i granata che alloggeranno a Rivisondoli (L'Aquila). Per loro il Comune ha completato in queste ore le operazioni di restyling. La rosa della Salernitana avrà a disposizione due campi con manto erboso tirato a lucido, pista di atletica, spogliatoio e tribune. E' stato inoltre allestito il villaggio per famiglie, bambini e tifosi. Si prevedono almeno mille sostenitori al giorno.

Previsti eventi collaterali di intrattenimento, dal cabaret ai prodotti tipici. L'arrivo della Salernitana è in programma per l'ora di pranzo di lunedì. Nel pomeriggio si svolgerà il primo allenamento.

Il 27 luglio è in programma la "staffetta" con i campioni d'Italia del Napoli che alloggeranno a Rivisondoli e si alleneranno a Castel di Sangro (L'Aquila)dal 28 luglio al 12 agosto. Il sindaco Angelo Caruso, presidente della Provincia dell'Aquila, nell'attesa dei campioni d'Italia ha esposto nel suo ufficio nella sede del Comune un mega scudetto con la N di Napoli.

Previsti migliaia di tifosi, tre amichevoli di prestigio e un articolato cartellone di eventi che prevede il clou con il concerto di Gigi D'Alessio il 5 agosto. L'effetto Napoli ha portato gli albergatori ad assumere il 10 per cento in più di personale per la stagione estiva. Inoltre il mercato immobiliare ha subito un rialzo del 30 per cento. (ANSA).