Sport: Regione Abruzzo premia due giovanissime promesse

PESCARA, 05 LUG - Due giovanissime promesse dello sport abruzzese sono state premiate dall'assessore regionale Mario Quaglieri e dalla consigliera regionale Simona Cardinali per aver portato alto il nome dell'Abruzzo nelle competizioni nazionali. Si tratta di Alberto Rodi, 13 anni, vincitore della Medaglia d'oro nazionale ai campionati italiani di pattinaggio corsa su strada e Trofeo Skate Italia nella gara 100 m sprint, e Lorenzo Ciprietti, 11 anni, campione italiano tiro di precisione con le bocce categoria under 15, entrambi di Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

L'assessore allo Sport, nel complimentarsi con i ragazzi, ha donato loro le coppe fregiate dallo stilema della Regione Abruzzo. "Sacrificio, preparazione e gioco di squadra - afferma la consigliera Cardinali - sono gli ingredienti principali non solo per partecipare e vincere una gara ma anche per realizzarsi nella vita. Questi due giovani atleti, grazie a questa filosofia vincente, rappresentano la regione Abruzzo nello scalino più alto del podio nelle competizioni più importanti.

Congratulazioni e in bocca al lupo per le prossime gare".

