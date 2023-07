Premio Zilli per il giornalismo, Meli e Romano tra i vincitori

(ANSA) - FANO ADRIANO, 05 LUG - Maria Teresa Meli per il giornalismo cartaceo, Isabella Romano per la televisione, Gianluca Nicoletti per la radio, Adam Hanzelewicz per il web e Renato Minore per la carriera sono i vincitori del 2° "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo", intitolato a Don Zilli, storico direttore di "Famiglia Cristiana" dal 1954 al 1980.

La cerimonia finale si svolgerà il 29 luglio prossimo a Fano Adriano (Teramo), luogo di nascita di Zilli. I vincitori sono stati annunciati in una conferenza stampa a Roma, nella sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Presenti il presidente dell'Ordine nazionale Carlo Bartoli, il presidente di Giuria Marcello Sorgi, il presidente dell'Ordine d'Abruzzo Stefano Pallotta, il direttore del Premio Simone Gambacorta, il sindaco di Fano Adriano Luigi Servi, il direttore di Famiglia Cristiana Stefano Stimamiglio, la consigliera regionale d'Abruzzo Simona Cardinali.

"È un grande piacere ospitare il Premio intitolato a don Zilli, uno dei migliori esempi di giornalismo di comunità, con una forte caratterizzazione etica e deontologica, spina dorsale del giornalismo italiano e importante insegnamento per il presente e il futuro" ha detto Bartoli. Il Premio è organizzato dal Comune di Fano Adriano, con il supporto, tra gli altri, del Bim Teramo-Vomano e della Provincia di Teramo, in collaborazione con l'Odg Abruzzo.

"Ci siamo innamorati di Don Zilli, figura innovativa e attenta ai valori etici dell'informazione, che ha dato voce agli ultimi anche grazie alla sua rubrica Lettere al Direttore - ha detto Pallotta.

"Un evento in cui la comunità e il giornalismo locale entrano in contatto con i protagonisti del giornalismo nazionale, in uno scambio ricco di spunti interessanti" ha aggiunto Gambacorta.

"Il senso delle nostre scelte è quello di premiare il giornalismo di frontiera, che cerca di portare avanti dei valori etici". La consigliera Cardinali ha annunciato di aver promosso la presentazione di un progetto di legge in regione per istituzionalizzare il Premio e renderlo un evento annuale importante e duraturo. (ANSA).