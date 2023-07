Oltre 12 kg di droga in garage, condannato a 5 anni e 6 mesi

(ANSA) - CHIETI, 05 LUG - È stato condannato a 5 anni e sei mesi di reclusione un uomo di 33 anni di Vasto (Chieti) che lo scorso 25 gennaio fu arrestato a Chieti per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di un carabiniere nonché di porto ingiustificato di coltello a serramanico. L'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Bitritto, è stato invece assolto dall'accusa di spaccio in quantità non esattamente determinata a soggetti che non è stato possibile identificare. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al gup del Tribunale di Chieti, Andrea Di Berardino.

L'uomo venne immobilizzato con l'utilizzo del taser e la scena è finita in un video che è stato prodotto dalla difesa. La droga, 12 chili in totale per un valore di complessivi centomila euro - 7 chilogrammi di marijuana, 1,4 kg. di cocaina e 4,49 kg di hashish - era stata trovata in un garage a Chieti nella zona del Villaggio Mediterraneo. (ANSA).