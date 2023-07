Lavoro: Cresa, Abruzzo mostra tenuta in primo trimestre 2023

(ANSA) - PESCARA, 05 LUG - Nel primo trimestre 2023 il mercato del lavoro, in Abruzzo, mostra una sostanziale tenuta rispetto ai livelli della fine dell'anno precedente e un miglioramento in linea con quello medio nazionale nel confronto con il primo trimestre del 2022. Lo rileva il Cresa - Centro Studi dell'Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, che ha analizzato i dati Istat.

Al 31 marzo 2023 le forze di lavoro, date dalla somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione, ammontano a 544mila unità, pari alla consistenza del quarto trimestre 2022 e 12,4 mila in più rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente con un aumento del +2,3% inferiore solo al +3,2% del Meridione.

Gli occupati sono 499,6 mila, con un calo congiunturale di 800 unità (-0,2%, lievemente migliore solo del -0,3% del Mezzogiorno) e una crescita tendenziale di 17,3 mila lavoratori (+3,6% migliore degli incrementi registrati nelle tre ripartizioni nazionali).

I disoccupati si attestano sulle 44,4 mila unità, 800 in più rispetto al quarto trimestre 2022 (+1,9%, incremento inferiore al +8,2% del Sud e Isole e al +3,5% delle regioni settentrionali) e -4,9 mila nel confronto con i primi tre mesi dell'anno precedente segnando una flessione del -10,0% che va in controtendenza rispetto al +4,0 del Meridione ed è meno accentuata solo del -13,5% del Nord. Gli inattivi (persone che non lavorano e non cercano occupazione) aumentano di 300 unità su base trimestrale (0,0%) e di 14 mila unità su base annua che corrisponde ad una contrazione del -2,4% più incisiva dei cali registrati nel resto del Paese.

Il tasso di attività abruzzese si attesta alla fine del primo trimestre 2023 sul 66,2%, molto al di sotto del 72% e del 70% del Nord e del Centro e al di sopra del 56% del Mezzogiorno.

Anche il tasso di occupazione mostra un valore (60,6%) inferiore al Nord (69%) e al Centro (65%) e superiore alle regioni meridionali (47%). Il tasso di disoccupazione è dell'8,4%, più alto del Nord e del Centro (5,0% e 7,0%) e più basso del Meridione (15,6%). (ANSA).