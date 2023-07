Imprudente, crescita agricoltura bio confortante in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 05 LUG - "I dati della crescita del biologico per la nostra regione sono confortanti, l'obiettivo è proseguire su questa strada per arrivare il prima possibile al target europeo del 25% di terreno, rispetto agli attuali 15%".

Così il vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, intervenendo nel convegno nazionale 'Appuntamento con il bio', organizzato da Ismea e in corso di svolgimento all'Aquila.

"La maggior quota di biologico in Abruzzo riguarda il settore vitivinicolo e poi quello dell'olio uno degli obiettivi è quello di potenziare il biologico nel settore zootecnico, per garantire la massima qualità delle carni e dei altri prodotti - ha continuato Imprudente -. Non è un caso che abbiamo messo a disposizione delle imprese 50 milioni con il nuovo programma di sviluppo rurale, il 40% in più rispetto le precedenti programmazioni. Nella consapevolezza che la qualità del cibo e la sostenibilità delle produzioni è aspetto centrale del progetto multidisciplinare 'Abruzzo regione del Benessere' e potrà determinare ricadute in termini di conquista di mercati competitività delle nostre imprese e e creazioni di posti di lavoro". (ANSA).