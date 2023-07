Idonei concorso, Oss chiedono ad Asl 2 scorrimento graduatoria

(ANSA) - PESCARA, 05 LUG - Il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Domenico Pettinari (M5s) questa mattina ha presenziato a Pescara, dinanzi all'Assessorato regionale alla Salute, alla manifestazione degli Operatori Socio Sanitari (Oss) della Asl Lanciano Vasto Chieti che chiedono lo scorrimento della graduatoria generata dall'ultimo concorso pubblico. "Se ci sono persone che hanno partecipato e vinto nei concorsi e sono idonee credo che debbano giustamente pretendere che si debba attingere dalle graduatorie degli idonei. Sicuramente bisogna fare le stabilizzazioni, ma allo stesso tempo far scorrere le graduatorie che ci sono. Mettere assieme le due cose e dare la possibilità a chi ha vinto i concorsi di poter essere assunto e lavorare nella pubblica amministrazione. Servono sempre più queste figure degli Oss che svolgono un grande lavoro. Sono degli eroi che quotidianamente assistono chi soffre. La sanità ha bisogno di personale e di Oss. Si deve fare subito e presto".

In Commissione Sanità, ha aggiunto Pettinari, "la Regione sul tema ha avuto un atteggiando spesso ondivago. Ora il presidente Marsilio e l'assessore Verì ci dicano cosa vogliono fare".

"Siamo a manifestare perché, a distanza di un anno, non c'è stato lo scorrimento della graduatoria anche per via di un ricorso. Ci sentiamo abbandonati da Regione, Asl e sindacati - ha detto Gaetano Balzano, uno degli idonei presenti alla manifestazione - Sono stati assunti solo 162 vincitori del vecchio fabbisogno 2019-2021. Noi abbiamo presentato un ricorso al Tar di Pescara e il giudice, con ordinanza n.55, ha detto alla Asl di valutare, dopo la scadenza dei contratti Covid, di far scorrere le graduatorie utilizzando eventualmente una clausola risolutiva nei contratti. Al 30 giugno la Asl, invece, ha preferito prorogare per la quarta volta i contratti a tempo determinato". (ANSA).