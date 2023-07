Furti in scuole e associazioni, arrestato ladro seriale

(ANSA) - GIULIANOVA, 05 LUG - Nel giro di due mesi avrebbe commesso almeno dieci furti all'interno di scuole, associazioni benefiche e attività commerciali, creando allarme sociale nella popolazione. Il ladro seriale, però, è stato individuato dai Carabinieri che, al termine delle indagini del caso, lo hanno arrestato. In manette, a Giulianova, è finito un uomo di 31 anni, ora rinchiuso in carcere.

Il soggetto in questione, già conosciuto alle forze dell'ordine, prendeva di mira le monete contenute nei distributori automatici. I Carabinieri del Norm di Giulianova, a marzo, nell'ambito di un servizio mirato, erano riusciti a prendere in flagranza due persone intente a commettere un furto, ma uno dei due - cioè l'uomo arrestato oggi - era fuggito, ferendo anche i militari. Nelle settimane avanti i furti erano andati a vanti.

Arrestato a maggio per un furto in abitazione, è stato appurato - grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza - che era proprio lui il ladro seriale. Le indagini dei Carabinieri sono state coordinate dalla Procura di Teramo.

