D'Eramo, lavoriamo al rilancio dei consumi domestici bio

(ANSA) - L'AQUILA, 05 LUG - "Aumenta il numero degli operatori, che avranno nel Piano nazionale per la produzione biologica uno strumento importante per supportare lo sviluppo del settore. Positivo l'interesse dimostrato nel canale Ho.re.ca., in particolare le prospettive nel mondo della ristorazione, l'obiettivo nei prossimi mesi sarà un rilancio dei consumi domestici".

Così il sottosegretario all'Agricoltura, alla Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D'Eramo, intervenendo all'Aquila al convegno nazionale 'Appuntamento con il bio', nel corso del quale è stato presentato in anteprima nazionale il rapporto Bio in cifre relative al 2022, realizzato da Ismea e da Ciheam Bari.

"Aver presentato il rapporto a L'Aquila - ha spiegato ancora l'abruzzese D'Eramo - ha offerto l'occasione per evidenziare il contributo che il biologico può offrire anche allo sviluppo sostenibile delle aree interne. I numeri parlano di una forte crescita del biologico anche in Abruzzo, dove sono raddoppiati gli operatori e le aziende agricole. Questo è molto importante per una regione come la nostra che si propone come regione verde d'Europa. Un connubio vincente tra il bio e la qualità dei prodotti agricoli, con il rispetto della natura, con il potenziamento del turismo, con la valorizzazione delle nostre bellezze artistiche e architettoniche". (ANSA).