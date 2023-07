Auto contro tir sulla ss 17, donna in prognosi riservata

(ANSA) - SULMONA, 05 LUG - E' ricoverata in prognosi riservata, presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, la poliziotta di 54 anni rimasta coinvolta nel pomeriggio di ieri in un grave incidente stradale sulla strada statale 17, tra Sulmona e Pratola Peligna. La donna è stata trasferita nella notte nel nosocomio aquilano a seguito dell'intervento chirurgico effettuato nel presidio ospedaliero peligno.

A causa dell'incidente la 54enne ha riportato fratture toraciche e agli arti, contusioni addominali e diverse lesioni interne che sono state trattate dai sanitari sulmonesi. Per gestire l'emorragia cerebrale, diagnosticata dai medici, si è stato disposto il trasferimento d'urgenza in terapia intensiva.

La prognosi rimane riservata e le sue condizioni di salute restano serie.

La conducente della Lancia Y, probabilmente per un malore alla guida, avrebbe invaso l'altra corsia di marcia, schiantandosi contro un tir. Il violento impatto aveva fatto attivare il codice rosso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri che si stanno occupando del caso, l'equipaggio del 118 e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. (ANSA).