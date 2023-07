Scontro con camion su Ss17, conducente auto in codice rosso

(ANSA) - SULMONA, 04 LUG - Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 17 nei pressi del bivio tra Sulmona e Pratola Peligna (L'Aquila). Era alla guida di una Lancia Ypsilon che ha invaso la carreggiata opposta mentre sopraggiungeva un camion. Le cause sono ancora da accertare, forse la donna ha accusato un malore, non ha aiutato il fondo stradale bagnato dalla pioggia. La donna è stata estratta dall'auto da due operai ed è stata trasferita in codice rosso, da un equipaggio del 118, all'ospedale di Sulmona. Sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sulmona mentre i Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, auto sono incolonnate sulla statale 17, disagi per decine di automobilisti diretti al vicino casello autostradale dell'A25. (ANSA).