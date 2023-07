Ron all'Aquila, 'la città è sempre di una bellezza incredibile'

(ANSA) - L'AQUILA, 04 LUG - "È fantastico tornare all'Aquila dopo tanta sofferenza che ha portato il terremoto. È sempre di una bellezza incredibile". Così Ron in concerto all'Aquila, con l'Ensemble Simphony Orchestra, nella serata di apertura de I Cantieri dell'immaginario, la manifestazione organizzata dal Comune in corso fino al 5 agosto. La Scalinata di San Bernardino, scelta anche quest'anno come main stage per gli eventi per la sua scenografia naturale e per la magia che suscita e coinvolge sia gli artisti sul palco sia il pubblico, ha visto la presenza di oltre mille spettatori.

"Mi piace cantare dal vivo e quando insieme allo spettacolo c'è un luogo fantastico ecco che tutto funziona meglio" ha commentato ancora il cantautore.

Molto soddisfatto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi: "La nuova edizione dei Cantieri dell'Immaginario permette all'estate aquilana di entrare nel vivo. Ritroviamo la scalinata di San Bernardino, conosceremo artisti di calibro nazionale e internazionale: ogni giorno avremo la possibilità di ammirare rinata la nostra città. Questa Amministrazione crede talmente tanto nella cultura come elemento fondante la ricostruzione, da avere investito, fin dall'insediamento, 24milioni di euro di fondi ReStart per attività ed eventi a essa legati, a cui devono aggiungersi i fondi comunali e quelli del fondo complementare al Pnrr per le infrastrutture dedicate alla cultura. Il livello di partecipazione, che ha oggettivamente superato il confine locale, dà ragione al nostro impegno".

Ospite della serata è il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. (ANSA).