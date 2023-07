A Montesilvano VII Edizione dell'International Street Food

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 04 LUG - Dalle bombette pugliesi al panino con il polpo, dalla griglieria irlandese agli hamburger di Angus passando per la cucina messicana, e poi gli immancabili arrosticini. Presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei, internazionali e un cocktail bar.

Questo e non solo per la VII Edizione dell'International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino e in questa occasione con la collaborazione del Comune di Montesilvano.

La 62/a tappa di questo evento itinerante si svolgerà da venerdì 7 luglio a domenica 9 luglio nel piazzale Pala Dean Martin (venerdì 18.00- 24.00, sabato e domenica dalle 12.00 alle 24.00).

Dopo il grande successo di pubblico delle prime sessantuno tappe, svoltesi dall'inizio di marzo con oltre 3 milioni 500 mila visitatori, la manifestazione approda in Abruzzo.

L'iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 100 tappe distribuite lungo tutto lo stivale da marzo a novembre 2023. Nel 2022 sono stati oltre quattro milioni i visitatori. "Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L'International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori". Contemporaneamente alla tappa di Montesilvano nello stesso week end, l'International Street Food sarà a Chatillon e a Sesto Fiorentino con Sesto Beer Fest. (ANSA).