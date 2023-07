Volo Pescara-Linate: Marsilio, al lavoro per soluzione

(ANSA) - PESCARA, 03 LUG - "È stata ribadita da entrambe le parti la volontà di trovare una soluzione ragionevole, che tenga conto della profittabilità del volo e del diritto della Regione Abruzzo di avere un collegamento con i principali snodi trasportistici nazionali e internazionali. Nei prossimi giorni le parti lavoreranno per individuare la soluzione migliore". E' quanto si legge in una nota dello staff del governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, al termine del confronto con Ita, definito "cordiale e costruttivo", a proposito della sospensione del volo Pescara-Milano Linate.

All'incontro, in videoconferenza, hanno partecipato l'amministratore delegato della compagnia aerea, Fabio Lazzerini, e per la Regione Abruzzo il presidente Marco Marsilio, l'assessore Daniele D'Amario e Vittorio Catone, presidente di Saga, società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo.

La notizia della sospensione del collegamento a partire da agosto è dei giorni scorsi. I passeggeri che avevano già prenotato hanno infatti ricevuto le e-mail di cancellazione dei voli, anche quelli di settembre, e sul sito della compagnia il collegamento risulta non disponibile per i prossimi mesi. Gli esponenti politici locali, in attesa di comunicazioni ufficiali, si sono subito attivati per chiedere chiarezza e per arrivare a una soluzione. (ANSA).