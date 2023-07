Susanna Tamaro annuncia all'Aquila il suo nuovo libro

(ANSA) - L'AQUILA, 03 LUG - "Ho scritto un libro tutto dedicato all'amore umano, ai figli alla memoria dei morti". La scrittrice bestseller Susanna Tamaro ha scelto l'appuntamento domenicale con il Giardino Letterario in programma all'Aquila, nella frazione di San Pietro della Ienca, per annunciare in anteprima il suo nuovo libro, la cui uscita è prevista il 3 ottobre prossimo.

"Si chiamerà 'Il vento soffia dove vuole' - ha detto pubblicamente per la prima volta - e ci tenevo a dirlo qui alla Ienca perché questo è un luogo legato a Giovanni Paolo II". Il riferimento nel titolo è alle parole misteriose che Gesù rivolge a Nicodemo, così come riportato nel Vangelo di Giovanni in un passaggio, peraltro, citato all'inizio di un altro libro della Tamaro, 'Anima Mundi'.

"Ho fatto una fatica immensa per scriverlo - ha aggiunto - ma è stata anche una gioia portarlo avanti con quella grazia e quell'armonia che solo la scrittura a mano può darti: da quattro anni ho praticamente buttato il computer, scrivo tutto carta e penna".

Secondo la scrittrice, con la tecnologia ci sono troppe distrazioni, troppe interferenze. "All'inizio degli anni Novanta - ha sottolineato - trovavo comodo, ma poi ho visto che mi cambiava le parole in autonomia e mi distraeva con le notifiche.

Così mi sono detta, sono maestra elementare, so scrivere a mano e scrivere è come suonare il pianoforte, il flusso tra la testa e il cuore deve essere ininterrotto".

Alla Ienca, Tamaro ha parlato dei suoi libri 'Tutti abbiamo una stella' e 'Tornare umani'. La decima edizione della rassegna 'il Giardino Letterario' si è aperta con la presentazione del volume 'Il mondo che va' di Goffredo Palmerini (One Group Edizioni) a seguire Francesco Fagnani. Dunque, Rodolfo De Laurentis (9 luglio) e Gianfranco Giustizieri (16 luglio). Domenica 22 luglio arriverà il cardinale Angelo Comastri, mentre il 30 luglio sarà la volta di Patrizia Cotticelli. In chiusura di rassegna Giovanni Di Luca (13 agosto), Michele Antonelli (20 agosto), il generale della Guardia di Finanza Gianluigi Mariano Miglioli (27 agosto).

Ultimo appuntamento il 3 settembre con il Teatro dei 99 e Gli amici della Transumanza sul testo di Franco Marulli 'La notte delle stelle'. (ANSA).