Avviata la demolizione del 'Ferro di Cavallo' a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 03 LUG - Sono partite questa mattina le operazioni materiali di abbattimento del complesso popolare denominato 'Ferro di Cavallo' nel quartiere Rancitelli a Pescara, palazzo che circonda la piazza più importante in Abruzzo dello spaccio di stupefacenti, considerato il fortino della criminalità locale. A dare i primi colpi con la ruspa sono stati il presidente della Regione Marco Marsilio e poi il sindaco di Pescara Carlo Masci.

"Avevamo detto che saremmo intervenuti per riqualificare il quartiere di Rancitelli a Pescara - ha detto il presidente della Regione Marsilio - e lo stiamo facendo. Quello di oggi è un gesto di coraggio che è servito per affrontare di petto un problema che da decenni affliggeva la città di Pescara e che era diventato nelle cronache nazionali un cattivo esempio di degrado urbano e sociale. In questa piazza dove ci troviamo oggi era difficile entrare persino per le forze dell'ordine. Noi abbiamo così allontanato i delinquenti e stiamo lavorando per far rinascere in questa zona un numero limitato di edifici per far sì che ci sia il controllo sociale, dando le case solo agli aventi diritto. Stiamo portando avanti un progetto di recupero per una zona che per troppo tempo ha rappresentato un problema per la città".

"Quella di oggi - ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci - è una giornata storica. Abbiamo tenuto fede a quello che avevamo detto nelle scorse settimane. Stiamo portando avanti il progetto della riqualificazione di Rancitelli. Tutti in questi anni hanno parlato e fatto annunci. Noi lo avevamo detto con il presidente della Regione Marsilio che avremmo buttato giù questo fortino. Quando le istituzioni lavorano insieme si vedono i risultati. C'erano persone perbene in questi palazzi prigioniere ma anche chi non aveva diritto a starci. Oggi eliminiamo 50mila metri cubi di materiale e diamo nuova vita a questo quartiere." All'avvio della demolizione del Ferro di Cavallo in via Tavo a Pescara erano presenti fra gli altri il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il presidente dell'Ater di Pescara Mario Lattanzio, oltre ad assessori e consiglieri comunali di Pescara. (ANSA).