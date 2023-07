Acqua, confermati all'unanimità Chianti e Ornello al Cam

(ANSA) - AVEZZANO, 03 LUG - L'assemblea dei 30 sindaci marsicani conferma la presidenza della Sorveglianza del Consorzio acquedottistico marsicano (Cam) ad Alfredo Chiantini.

E' quanto deciso all'unanimità oggi pomeriggio nella sede Cam di Avezzano. L'assemblea dei soci ha confermato anche il consigliere Sabrina Lucci e la sindaca di Castellafiume Giuseppina Perozzi come consiglio di Sorveglianza del Consorzio acquedottistico marsicano. Successivamente, il consiglio di sorveglianza si è riunito e ha riconfermato il consiglio di gestione con Ernani Ornello presidente e consigliere Walter Bonaldi.

Durante l'assemblea dei soci, i sindaci marsicani hanno sollecitato il Consorzio ad aumentare i controlli degli abusi al fine di diminuire le tariffe per tutti gli utenti. "Purtroppo è stata riscontrata - commenta un sindaco - da parte di alcuni grandi comuni, ancora oggi una grande presenza di contatori forfettari, questo non è più possibile perché per poter diminuire le tariffe è necessario che tutti paghino il reale consumo". (ANSA).