Sanità, Molise, in 13 per conferimento incarico Dg Asrem

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 LUG - Sono 13 i candidati idonei a ricoprire l'incarico di Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). La Commissione di esperti, nominata con decreto dal presidente della Regione Donato Toma, ha trasmesso alla Giunta l'elenco degli idonei nell'ambito del quale verrà designato, con motivazione, il candidato prescelto per l'incarico. Di seguito l'elenco alfabetico: Bianco Elvira, Capochiani Gianluca, Di Martino Gerardo, Di Santo Giovanni, Florenzano Oreste, Gallo Lolita, Gollo Evelina, Grinta Roberto, Marchitelli Francesco, Raia Luigi, Sebastiano Fabio, Sensi Flavio, Sestito Angelo Vittorio.

Tra i candidati idonei ci sono l'ex Dg Asrem Oreste Florenzano, l'attuale Commissario straordinario Asrem Evelina Gollo e il Direttore generale per la Salute della Regione Molise Lolita Gallo. Erano 35 i candidati ammessi alla successiva fase della procedura per l'approvazione dell'elenco di idonei. (ANSA).