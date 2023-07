Cc Popoli, a giugno arresti per droga e patenti ritirate

(ANSA) - POPOLI, 01 LUG - Tre arresti per spaccio di stupefacenti, 90 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina sequestrati, quattro persone segnalate in Prefettura come assuntori, 12 soggetti denunciati anche per reati contro il patrimonio. È il bilancio delle attività svolte dalla compagnia dei Carabinieri di Popoli (Pescara) a giugno nel corso del controllo del territorio. L'ultima operazione in ordine di tempo riguarda l'arresto di due soggetti che, pur sottoposti all'obbligo di dimora, avrebbero proseguito nell'attività di spaccio. Dopo segnalazioni, controlli e pedinamenti i militari hanno depositato apposita informativa in Procura. Da qui l'aggravamento della misura cautelare: entrambi sono agli arresti domiciliari. L'intensa attività di controllo del territorio ha portato inoltre i Carabinieri alla denuncia di tre persone per truffa: gli indagati avevano stipulato 80 contratti falsi con gestori telefonici tramite scambio di documenti. Sono state inoltre ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza, posti sotto sequestro tre veicoli. (ANSA).