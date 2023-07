Altri 4 salvataggi della Humanity 1, ora sono 197 a bordo

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Dopo i 36 migranti soccorsi ieri in area maltese, la Humanity 1 nella notte ha fatto altri 4 interventi di salvataggio in acque internazionali vicino a Lampedusa Ora sono 197 le persone a bordo della nave umanitaria, diretta ad Ortona (Chieti), come da indicazioni impartite dalle autorità italiane. Tra di esse 30 donne, una delle quali incinta ed oltre 40 minorenni.

Il porto di Ortona, fa sapere la ong Sos Humanity, "è raggiungibile solo dopo un viaggio di più di tre giorni. Questo ritardo nello sbarco di donne, bambini e uomini vulnerabili in un luogo sicuro impone un onere aggiuntivo e un rischio per la salute. Il capitano di Humanity 1 ha quindi chiesto alle autorità italiane di destinare un porto più vicino". (ANSA).