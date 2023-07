A Rocca San Giovanni apre spiaggia accessibile

(ANSA) - ROCCA SAN GIOVANNI, 01 LUG - Una spiaggia accessibile dedicata alle persone con disabilità è stata inaugurata questa mattina in località La Foce a Rocca San Giovanni (Chieti), uno dei 19 comuni della costa abruzzese partner del progetto "Bike to coast for everyone", voluto dalla Regione Abruzzo e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per agevolare l'accessibilità alla ciclovia adriatica. "È un traguardo davvero importante per il nostro territorio - ha spiegato il sindaco Fabio Caravaggio -, rendere la nostra spiaggia inclusiva è una priorità che abbiamo subito accolto con grande responsabilità".

"Bike to coast for everyone è un progetto innovativo che attiva un'offerta integrata di servizi destinati ai turisti con disabilità, fisiche e sensoriali, con la realizzazione e l'organizzazione di servizi accessibili - ha detto l'assessore comunale alle Politiche sociali Carmelita Caravaggio - Le spiagge abruzzesi aderenti all'iniziativa, infatti, sono state attrezzate con servizi cicloturistici, biciclette dedicate, installazione lungo il percorso di stazioni di scambio e nolo bici e la realizzazione di informazioni turistiche accessibili".

Dal canto suo, il vice sindaco Erminio Verì ha evidenziato che insieme a questa iniziativa sono stati messi a punto tutti i lavori necessari per rendere fruibile il litorale di Rocca San Giovanni, dal livellamento delle spiagge, alla realizzazione di passerelle, di nuovi pontili, di nuovi servizi igienici, all'installazione di impianti di videosorveglianza e di nuova cartellonistica turistica. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D'Amario. (ANSA).