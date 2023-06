Torna il Caffè Letterario, al via il 3 con omaggio a Lucio Dalla

(ANSA) - PINETO, 30 GIU - Con una serata dedicata a Lucio Dalla prenderà il via lunedì prossimo, 3 luglio, alle 21 nel Giardino Villa Filiani a Pineto (Teramo) la settima edizione del 'Caffè Letterario', otto appuntamenti fino al 21 agosto a ingresso libero. Ad inaugurare l'iniziativa - curata da Ernesto Iezzi, consigliere delegato al 'Pineto Progetto Cultura' sarà lo spettacolo 'C'era un omino piccolo così. Lucio Dalla, tra la vita e la musica' con Milo Vallone e Valentino Aquilano e i musicisti Carmine Cubellis e Roberto Mastro Giardino.

Il 10 luglio 'Odissea Juke Box', lezione spettacolo interattiva sul poema omerico di Cesare Catà. Domenica 16 luglio Erri De Luca si racconterà in un'intervista pubblica curata dalla giornalista Evelina Frisa; il 23 luglio "Poesie d'Amore", con Alessandro Haber e Susanna Marcomeni; il 28 luglio presentazione del libro "Quando passa Nuvolari. Dall'Abruzzo al Gran Premio Tripoli 1933" di Paolo Martocchia con format teatrale; il 30 luglio "Pasolini, Moravia e… Renzo Paris", il professor Vincenzo Di Marco intervista il poeta e scrittore Renzo Paris. La serata è promossa dal Premio di Poesia FiliAnima.

Lunedì 21 agosto incontro con Federico Buffa, uno show su storie dello sport dei campioni di calcio. Martedì 22 agosto la rassegna si chiude con "Altri giorni verranno" con Michele Placido e Davide Cavuti Storie di sport e non solo, regia e musiche di Davide Cavuti. La rassegna, organizzata dal Comune di Pineto, si avvale del supporto della Fondazione Tercas, del circuito 'Borghi della Lettura' di cui Pineto fa parte e della collaborazione con l'associazione Balneatori di Pineto e Roseto degli Abruzzi.

"Anche quest'anno proponiamo un ricco cartellone culturale con un format molto apprezzato dal pubblico - dichiara il consigliere Iezzi - Ritroveremo ospiti molto amati che già in passato hanno regalato grandi emozioni in città come Erri De Luca, Federico Buffa, Alessandro Haber, Michele Placido, Cesare Catà. Ci saranno anche novità assolute, come la presenza di Susanna Marcomeni, serate di poesia, musica e letteratura. Siamo certi che la rassegna sarà molto apprezzata sia dai residenti sia dai turisti e ringraziamo coloro che l'hanno resa possibile". (ANSA).