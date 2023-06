Rivisondoli granata, si studia accordo triennale con Salernitana

YDD (ANSA) - RIVISONDOLI, 30 GIU - Rivisondoli e la Salernitana pronti a sottoscrivere un accordo triennale per il ritiro dei calciatori. L'annuncio arriva dal sindaco del centro montano abruzzese, Giancarlo Iarussi, che è in contatto con l'amministratore delegato della squadra, Maurizio Milan, al fine di suggellare l'accordo. Intanto è tutto pronto per il ritiro estivo precampionato, dal 10 luglio al 5 agosto, nelle strutture sportive di Rivisondoli, già scelte dalla formazione campana nel 2018.

"Un investimento importante sul piano economico, ci sarà un villaggio dedicato alle famiglie, ai tifosi, a tutte quelle persone che ci seguiranno e che meritano servizi di spessore. I calciatori saranno spesso in mezzo ai tifosi, firmeranno autografi e faranno foto. L'identità si costruisce anche in questo modo, la coesione col pubblico è importantissima per noi" commentano dal Comune.

Sarà una Rivisondoli a portata di bambini e che terrà impegnate famiglie e ragazzi anche con iniziative extracalcistiche. (ANSA).