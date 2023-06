Quattordici ditte rispondono ai bandi Cam per nuovi lavori

(ANSA) - AVEZZANO, 30 GIU - Quattordici imprese presentano offerta economica al Consorzio acquedottistico marsicano per l'affidamento lavori di due appalti di oltre 13 milioni di euro, derivanti dai fondi Pnrr. Nello specifico, dodici ditte hanno risposto al bando da oltre 7 milioni, pubblicato dal gestore delle acque marsicane, e due al bando da oltre 5 milioni di euro. L'avviso di partecipazione è scaduto il 12 giugno e la commissione ha avviato l'esame delle offerte che si concluderà entro agosto, al fine di procedere alla contrattazione dei lavori entro fine settembre.

Il primo bando da oltre 7 milioni è in riferimento al Pnrr-M2C4-I4.1-A1-26 "Affidamento dei lavori di opere di potenziamento e ammodernamento dello schema acquedottistico alimentato dalle sorgenti Liri e Verrecchie e risoluzione delle attuali problematiche di torbidità". Il secondo bando fa riferimento "all'intervento per l'affidamento del servizio di ricognizione, gestione informatizzata, modellazione, distrettualizzazione, ricerca e controllo delle perdite nella rete idrica, della fornitura e istallazione di contatori intelligenti (Smart Meter) e di lavori di sostituzione e riabilitazione delle condotte idriche". (ANSA).