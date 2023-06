Ospedale Sulmona, Asl pubblica gara per ala Bolino

YDD (ANSA) - SULMONA, 30 GIU - La Asl Avezzano Sulmona L'Aquila è pronta ad avviare i lavori per l'adeguamento dell'ala Bolino dell'ospedale di Sulmona con i fondi del Pnrr. Con deliberazione firmata dal direttore generale dell'azienda sanitaria, Ferdinando Romano, è arrivato il via libera per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza per l'adeguamento e la riqualificazione dell'ala Bolino. E' stata quindi indetta la procedura aperta con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. Gli impianti, con un importo complessivo di circa 6 milioni di euro, saranno adeguati e sostituiti nei reparti di pediatria, ostetricia e ginecologia, blocco parto ed operatorio. Con altra progettualità sarà abbattuta l'ala vecchia per dare vita alla centrale operativa territoriale che ha lo scopo di collegare la sanità ospedaliera con il territorio. Nelle scorse settimane la Asl aveva bandito le procedure concorsuali per reclutare i primari di ortopedia, cardiologia, anestesia e rianimazione e punto nascita. (ANSA).