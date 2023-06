Marsilio a Teramo, ogni crisi può generare delle opportunità

(ANSA) - TERAMO, 30 GIU - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato questa mattina al Secondo meeting internazionale "La scienza per la pace" che si è svolto all'università di Teramo sul tema "Nuovi discepoli della conoscenza: il metodo scientifico nel cambiamento d'epoca".

"Un tema di strettissima attualità. Il mondo negli ultimi anni è cambiato vorticosamente. La pandemia sanitaria ha solo accelerato un processo che era già in corso. Il mondo del lavoro, in particolare, è stato costretto a ripensare i propri modelli. Ogni crisi, tuttavia, finisce per generare delle opportunità e persino quella sanitaria, per quanto abbia stravolto le nostre abitudini, non ha fatto eccezione. Penso al lavoro da casa, che adesso rappresenta una opzione in più per imprese e lavoratori. Altrettanto può dirsi per l'automazione di molti lavori, per le tecnologie emergenti e persino per l'Intelligenza Artificiale, tanto temuta per la paventata sostituzione dell'uomo - in ambito professionale - da macchine e processi It sempre più tecnologicamente avanzati. Questo appuntamento rappresenta un importante momento di confronto" ha dichiarato il presidente Marsilio. (ANSA).