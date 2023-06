Estate, Prefettura Chieti e piano straordinario di controllo

(ANSA) - CHIETI, 30 GIU - Sono state stabilite le linee di azione che le forze di polizia dovranno seguire nei mesi di luglio e agosto per assicurare un adeguato piano di vigilanza e controllo straordinario del territorio, nei luoghi di massima aggregazione, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato e presieduto dal prefetto della provincia di Chieti, Mario Della Cioppa. L'azione di controllo del territorio sarà diretta nelle aree di Vasto, San Salvo, Chieti Scalo, Fossacesia e Francavilla al Mare, con un numero superiore di pattuglie rispetto alle attuali, che opereranno procedendo sia a una razionalizzazione dei servizi ordinari sia con i rinforzi estivi messi a disposizione dal Dipartimento della pubblica sicurezza: si tratta di 24-26 unità, 15 per i Carabinieri, 5 per la Guardia di Finanza, le rimanenti assegnate a pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia, attive giornalmente, nel numero di 2-3, per complessive 4-6 unità.

"Il piano straordinario è già stato varato e convertito, operativamente, con ordinanza del questore che, in perfetta intesa con i Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Finanza, provvederà a calibrare i servizi settimanalmente, coinvolgendo anche le Polizie Locali, che si occuperanno specificatamente dei controlli degli esercizi pubblici e del rispetto dei provvedimenti sindacali" si legge fra l'altro in una nota della Prefettura.

In tal senso il prefetto ha chiesto ai sindaci di valutare l'opportunità di emanare specifiche ordinanze in materia di "somministrazione di bevande alcoliche", "di "regolamentazione degli orari di chiusura dei locali e di gestione dei rumori e della musica" a tutela dei residenti e del riposo notturno, tenendo in debito conto le iniziative prese dai sindaci dei Comuni limitrofi, al fine di omogeneizzare i provvedimenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna realtà territoriale.

Della Cioppa ha inoltre chiesto ai primi cittadini di estendere, per quanto possibile e nel rispetto dei propri ordinamenti, l'orario di impiego della Polizia Locale nelle ore serali, tramite apposite progettualità, per i due mesi estivi.

(ANSA).