Abruzzo e la Scandinavia, apre mostra a Palazzo Ferrante

(ANSA) - CIVITA D'ANTINO, 30 GIU - Si inaugura domani primo luglio a Palazzo Ferrante di Civita d'Antino (L'Aquila), una mostra d'arte che celebra la connessione tra l'Abruzzo e la Scandinavia: 'Mellom fjellene og himmelen/Tra le Montagne e il Cielo' è il titolo dell'esposizione, che sarà aperta per tutta l'estate.

"Et sted mellom fjellene og himmelen" è come lo stesso pittore danese Kristian Zahrtmann descrisse la pittoresca cittadina di Civita d'Antino: cento anni dopo l'incontro tra l'Abruzzo e la Scandinavia rivive grazie alla collaborazione tra l'associazione culturale Palazzo Ferrante e lo spazio espositivo gestito dagli artisti della galleria d'Arte Hulias, con sede ad Oslo, con il supporto di Kunsth›gskolen i Oslo/Oslo National Academy of the Arts.

Le cantine dell'antico palazzo, ricche di storia e fascino, sono state trasformate in uno spazio progettuale dedicato agli artisti scandinavi e italiani. Qui, dodici giovani talenti norvegesi, provenienti da Oslo, Amsterdam e Vishovgrad, presenteranno le loro opere, offrendo un assaggio vivido della vibrante scena artistica contemporanea norvegese. La mostra sarà caratterizzata da una varietà di mezzi, tecniche e materiali, creando un'esperienza artistica ricca e coinvolgente.

L'apertura ufficiale della mostra segna un momento di rinascita per Civita d'Antino, che si prepara a diventare nuovamente una destinazione ambita per giovani artisti, studenti e appassionati di arte. L'antico Palazzo Ferrante e il suggestivo borgo montano, accoglieranno i visitatori, offrendo loro l'opportunità di ammirare le opere degli artisti scandinavi che esporranno i propri lavori a Civita d'Antino.

A margine dell'inaugurazione la sindaca Sara Cicchinelli conferirà le cittadinanze onorarie a Marco Villani, Consigliere della Corte dei conti, ora vicesegretario generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Angelo Venturini avvocato dello Stato, ora vicesegretario generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a Marco Nocca professore universitario di storia dell'arte. (ANSA).