Sanità, Asl Lanciano Vasto Chieti stabilizza 218 operatori

(ANSA) - CHIETI, 29 GIU - Sono 218 tra infermieri, operatori sociosanitari, tecnici di radiologia, medici, veterinari, farmacisti e psicologi gli operatori sanitari stabilizzati dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, firmando il contratto di assunzione, che hanno beneficiato dell'ultimo avviso per la stabilizzazione scaduto il 23 giugno. Il bando era riservato a personale impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del requisito essenziale, ovvero aver maturato alla data di scadenza dell'avviso almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale, purché almeno sei mesi nel periodo fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. Il personale assunto con le stabilizzazioni è stato collocato nel rispetto del tetto di spesa e del numero previsto nel piano triennale dei fabbisogni approvato dalla Regione Abruzzo. La procedura appena conclusa si aggiunge a quelle espletate in precedenza e che fanno salire complessivamente a 624 il numero degli operatori stabilizzati con contratto a tempo indeterminato: 419 infermieri, 151 Oss, 12 tecnici di radiologia e 42 dirigenti sanitari, quali medici, psicologi, biologi e altri. "La nostra Azienda, accogliendo anche la sollecitazione dell'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, si è spesa al massimo delle possibilità per utilizzare la leva della stabilizzazione - tiene a precisare il direttore generale della Asl Thomas Schael - grazie a un ingente lavoro svolto dai nostri uffici e in particolare dal personale della Risorse Umane, a cui va la mia personale gratitudine, ma credo di interpretare anche quella dei neo assunti. Ne ho incrociati alcuni ed esprimevano una visibile soddisfazione, perché un posto di lavoro stabile consente loro di fare progetti per il futuro, ma è pari il beneficio che ne deriva per la nostra organizzazione: poter contare su operatori professionalizzati ci permette di dare continuità ai servizi e qualità delle prestazioni, oltre che garantire le ferie". (ANSA).