Mammut, numeri da record e aperture estive straordinarie

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GIU - Con i numeri record dell'anno scorso (+800%) e le presenze registrate in questa primavera, che hanno posizionato il Museo Nazionale d'Abruzzo fra i 15 musei più visitati d'Italia nel giorno di Pasquetta, il 'Mammut del Castello', si conferma il grande attrattore nel patrimonio culturale e turistico.

L'eccezionale scheletro di Mammuthus meridionalis è uno dei più grandi e completi scheletri fossili di Mammut di tutta l'Europa: il 'Mammut del Castello', così chiamato proprio perché conservato nel Bastione Est del Castello Cinquecentesco, fu rinvenuto nel 1954 in località Madonna della Strada, vicino Scoppito (L'Aquila).

Dal 1960 la maestosa fortezza, realizzata all'epoca del dominio spagnolo sulla città dell'Aquila, accoglie l'imponente esemplare. Sede storica del Museo, il Castello è oggi chiuso al pubblico per i lavori di restauro a seguito del sisma del 2009.

Considerata l'elevata richiesta, le aperture straordinarie del 'Mammut del Castello' pertanto, saranno replicate da luglio secondo un calendario di visite più ampio degli anni passati ed il mese di agosto interamente aperto.

"Al potenziamento delle aperture al pubblico nei mesi estivi - ha commentato l'assessore al Turismo Ersilia Lancia - il Museo Nazionale d'Abruzzo ha affiancato una mirata campagna di comunicazione digitale e cartacea anche fuori regione, con particolare attenzione a luoghi strategici per visibilità e transito. Per l'evento, il Museo ha inoltre realizzato una linea di gadget interamente realizzata con materiali sostenibili". Si tratta di materiali acquistabili nel bookshop del Castello, appositamente allestito per queste aperture e gestito da Opera Laboratori Fiorentini.

Con il biglietto del Mammut sarà possibile visitare anche la sede del Munda all'ex Mattatoio fino al 3 settembre. Una doppia opportunità per vedere la mostra "Il Maestro di Campo di Giove.

Ricomporre un capolavoro" curata da Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti. Questo il calendario di apertura straordinarie con orario 9.30/19.30. Luglio: 1 e 2; 8 e 9;15 e 16; 22 e 23; 29 e 30 (tutti i sabati e le domeniche). Agosto: tutti i giorni escluso il lunedì. Settembre: 1, 2 e 3. (ANSA).