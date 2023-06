Lanciano Estate 2023, 96 eventi con tanti big della musica

(ANSA) - LANCIANO, 29 GIU - Sono 96 gli eventi del cartellone Lanciano Estate 2023 presentato oggi dal sindaco Filippo Paolini e dall'assessore alla Cultura e Turismo Danilo Ranieri. Il ricco programma spazia tra arte, musica, teatro, musei, letteratura e sport e prende il via il 1° luglio. Appuntamenti frutto del lavoro di oltre 20 associazioni, privati e assessorati del comune di Lanciano.

"Grande spazio - spiega Ranieri - sarà dedicato alla musica con i concerti della prima edizione del Civica Fenaroli Music Festival, dal 3 luglio, con la direzione artistica del maestro Roberto De Grandis, della 52° Estate Musicale Frentana, con il Festival Internazionale della Musica Barocca, diretto dal maestro Matteo Cicchitti, e i grandi eventi organizzati nel Parco Villa delle Rose".

Tra questi i concerti a pagamento di Biagio Antonacci (18 luglio), Antonello Venditti e Francesco De Gregori (19 luglio) Lazza (3 agosto) e Nino D'Angelo (4 agosto), quindi lo spettacolo di Checco Zalone (7 agosto). Altro grande nome sarà Cristiano Malgioglio ospite, il 9 agosto, de La Notte Fucsia.

Lanciano Estate si proietterà fino al 6 settembre, passando per la settimana medievale fino alla rievocazione storica e investitura del Mastrogiurato, il 3 settembre". Poi inizieranno le tradizionali Feste di Settembre il cui programma è in allestimento. (ANSA).