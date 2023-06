Kosovo: sindaco L'Aquila dona defibrillatori a scuole locali

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GIU - "Conosciamo bene il valore della solidarietà, avendone ricevuta tanta nel post-sisma e, quando possiamo, cerchiamo di essere vicini a chi può aver bisogno". Lo ha detto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, intervenendo a Camp Villaggio Italia (Cvi), sede del contingente italiano in Kosovo, nel corso della cerimonia di consegna dei defibrillatori acquistatati dal Comune dell'Aquila e che verranno installati nelle scuole secondarie della zona occidentale del Paese balanico, in cui è impegnato il 9/o Reggimento Alpini della Brigata Taurinense, alla guida del Regional Command-West dallo scorso gennaio.

Il progetto, pianificato e coordinato dalla Cellula di Cooperazione civile e militare (Cimic) del Regional Command-West, ha coinvolto la Sezione Abruzzi dell'Associazione nazionale alpini e lo stesso personale militare, contribuendo all'acquisto di complessivi trentotto dispositivi medicali, per i quali l'ente comunale ha utilizzato risorse messe a disposizione dal Comitato Perdonanza Celestiniana, frutto dei proventi dei biglietti degli spettacoli dell'edizione 2021 della manifestazione.

Presenti, oltre al primo cittadino, il comandante del 9/o Reggimento alpini e del Regional Command-West di Kfor, colonnello Mario Bozzi, il presidente della sezione Ana Abruzzi, Pietro D'Alfonso, alcuni sindaci, i consiglieri e i rappresentanti delle minoranze delle municipalità residenti nell'area di responsabilità del contingente italiano. "Siamo tutti consapevoli - ha sottolineato Biondi - di quanto siano determinanti per il futuro della nostra società la sicurezza e l'istruzione dei nostri figli ai quali vanno garantite certezze per la loro crescita, anche sotto il profilo assistenziale e di tutela della salute".

"Per noi aquilani - ha aggiunto - il loro supporto e sostegno nei drammatici mesi successivi al terremoto sono stati un'ancora a cui ci siamo aggrappati proprio quando avevamo difficoltà a guardare al futuro. Sono stati al nostro fianco anche quando un devastante incendio divorava le nostre montagne e durante la campagna di vaccinazioni per fronteggiare il Covid-19". (ANSA).