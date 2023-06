Chef liberato, Marsilio, ringrazio la Farnesina

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GIU - "Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia della liberazione dello chef originario di Sulmona, Panfilo Colonico. In questi giorni sono rimasto in contatto continuo con la Farnesina, che ringrazio per l'attenzione manifestata, per avere avuto notizie sull'evolversi di questo rapimento. Si chiude positivamente una vicenda drammatica che ha visto il nostro corregionale vittima dell'episodio criminoso". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. (ANSA).