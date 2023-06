Chef liberato, 'ho dovuto pagare, mi volevano far del male'

YDD (ANSA) - GUAYAQUIL, 29 GIU - "Da venerdì sera, giorno che mi hanno sequestrato, hanno cambiato tre locali per tenermi rinchiuso. Ho dovuto pagare per evitare che mi facessero del male". E' lo chef sulmonese, Panfilo Colonico, a raccontare all'ANSA i particolari del sequestro In Ecuador, perpetrato circa una settimana fa da un commando di uomini armati. Colonico è stato rilasciato nella tarda serata di ieri (questa mattina per l'Italia,ndr).

"Grazie a Dio - spiega - mi hanno sempre passato il cibo. Ho parlato molto con i rapinatori. Mi volevano tagliare un dito e un orecchio. Per questo ho dovuto versare soldi e soldi. Non mi hanno fatto mancare il sostentamento fino a ieri che si sono stufati e mi hanno lasciato libero quasi vicino al ristorante.

La cosa più importante è che mi hanno aspettato tutti i miei operai, come una grande famiglia".

Colonico manda un abbraccio all'Italia e alla sua Sulmona dove, dice, "tornerò presto per mangiare un piatto di carbonara". Lo chef liberato riserva i suoi ringraziamenti alla gente che ha creduto in lui, ma anche a qualche detrattore.

"Hanno detto stupidaggini - sottolinea - sul fatto che devo dei soldi. No. L'Ecuador sta male sul piano economico. Chi non sa è meglio che non parla perchè non è corretto. Grazie a Dio sto bene. Ringrazio la polizia in Ecuador. Porterò avanti il mio progetto con sacrificio". (ANSA).