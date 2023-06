A24-A25: Sdp, assoluzione Teramo smonta revoca in danno Cdm

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GIU - "La nuova e ulteriore assoluzione è di grande rilevanza sia perché rappresenta motivo di rassicurazione per tutti gli utenti delle tratte autostradali interessate, sia perché tale esito dei procedimenti penali intentati nei confronti di Strada dei Parchi e dei suoi amministratori smonta in modo incontrovertibile e in via definitiva le ragioni, infondate, che furono poste alla base del provvedimento (d.l. n. 85/2022) con cui il governo precedente ha disposto la revoca in danno della concessione". Cosi in una nota i vertici di Strada dei Parchi, ex concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, sulla sentenza di assoluzione da parte del Tribunale di Teramo di vertici e dirigenti della Sdp dall'accusa di non aver fatto adeguata manutenzione e di aver messo a rischio ponti e viadotti del territorio teramano e la sicurezza degli utenti.

Per Sdp, fino alla fine del luglio dello scorso anno concessionario delle due arterie, la decisione dei giudici di primo grado è destinata ad avere ripercussioni sulla revoca in danno della gestione decisa dal Consiglio dei ministri guidato da Mario Draghi, del 7 luglio scorso, sulla quale pende il pronunciamento della Corte Costituzionale.

"Poiché tali opere di manutenzione - si spiega in una nota di Sdp - oltre il programmato, sono state tutte approvate dal ministero, l'accusa di mancata manutenzione, più che falsa, appare ridicola: la sentenza del Tribunale di Teramo, come le precedenti, lo conferma così come la manutenzione è stata effettuata da Strada dei Parchi in modo tale che è stata sempre garantita la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti".

"Ora, alla luce delle esemplari sentenze dei Tribunali abruzzesi - spiega il presidente di Strada dei Parchi, Cesare Ramadori - occorre che l'onorabilità che i Tribunali ci hanno restituito trovi rapidamente corrispondenza nei fatti, prendendo atto delle decisioni della magistratura e ponendo fine e rimedio ai gravissimi danni economici e reputazionali già incolpevolmente subiti dalla nostra società". (ANSA).